Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино
Британская актриса, звезда киносаги о маге Гарри Поттере Эмма Уотсон в беседе с Financial Times объяснила, почему не снималась в кино почти пять лет.
Уотсон избегала съемок с декабря 2018 года, когда закончила работу над „Маленькими женщинами“ Греты Гервиг. По словам Уотсон, она чувствовала себя „немного в клетке“, ей было трудно общаться с журналистами, спрашивавшими о ее отношении к собственным ролям, к созданию которых она имела мало отношения. „С меня спрашивали так строго, что я была в отчаянии. У меня не было права голоса. Я поняла, что хочу высказываться только о тех ролях, о которых, если уж меня буду критиковать, смогу без ненависти к себе сказать — да, я провалилась, это было мое решение, я способна на большее“, — объяснила она.
Актриса отметила, что вернется в актерскую профессию, однако сейчас ей нравится ждать подходящего предложения. „Я ищу путь, на котором мне не нужно разбивать себя на разные лица и личности. Переключаться в автоматический режим. Разве в этом есть смысл?“ — рассуждает она.
Ранее в социальных сетях Уотсон написала пост в честь своего 33-летия и рассказала о том, как изменилась ее жизнь. „Я отошла от своей жизни и научилась плохо кататься на серфинге, покаталась на лошадях (это прошло лучше), прошла много курсов терапии“, — рассказала она.