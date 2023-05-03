Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино

Уотсон избегала съемок с декабря 2018 года, когда закончила работу над „Маленькими женщинами“ Греты Гервиг. По словам Уотсон, она чувствовала себя „немного в клетке“, ей было трудно общаться с журналистами, спрашивавшими о ее отношении к собственным ролям, к созданию которых она имела мало отношения. „С меня спрашивали так строго, что я была в отчаянии. У меня не было права голоса. Я поняла, что хочу высказываться только о тех ролях, о которых, если уж меня буду критиковать, смогу без ненависти к себе сказать — да, я провалилась, это было мое решение, я способна на большее“, — объяснила она.