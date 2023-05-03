Шоубиз
03.05.2023, 15:00

ВИДЕО | Павел Прилучный стал отцом в третий раз

 
Павел Прилучный
Павел Прилучный
ФОТО: Youtube

Российский актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. В браке с Зепур Брутян 28 апреля у них родился сын. Для девушки это первый ребенок. О том, что она стала мамой, Брутян написала на своей странице в Instagram.

2 мая супруга Приличного опубликовала видео из роддома. На кадрах можно увидеть артиста, который присутствовал на родах, и его детей от прошлого брака с актрисой Агатой Муцениеце.

„28.04.2023“, — гласит подпись к публикации.

Ребенок был в голубом конверте. Подписчики резонно предположили, что у пары родился мальчик.

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