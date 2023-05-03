Сильвестр Сталлоне вернется к роли скалолаза

Режиссером новой картины станет Рик Роман Во. При этом детали сюжета фильма пока не обнародованы. Кроме того, неизвестен и актерский состав сиквела.

„Скалолаз“ вышел в 1993 году. Фильм рассказывал о спасателе Гейбе Уокере, который приходит на помощь застрявшим в горах туристам, однако они оказываются бандой преступников. На момент выхода фильма Сталлоне было 47 лет. Соответственно, в продолжении скалолазу будет минимум 77. Как в таком возрасте можно покорять вершины, мы не знаем, но Сильвестр готов показать.