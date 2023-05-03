После блокировки счетов Инстасамка сбежала в ОАЭ

Ранее сообщалось, что Инстасамка (в миру Дарья Зотеева) попала в в некий „чёрный список инфоцыган“, которых проверяют на неуплату налогов и отмывание денег.

И сегодня все операции по банковским счетам Инстасамки были приостановлены. Теперь певице, недавно вернувшейся в Москву из Дубая, зарабатывать на своих выступлениях крайне проблематично. Впрочем, концерты Дарьи и без того уже давно отменяют — причём не только в России, так и за её границами. В частности, в Эстонии осенью прошлого года появилась петиция, призывающая отменить концерт Инстасамки „за поддержку путинского режима“. В результате концерт, назначенный изначально на декабрь, перенесли на февраль 2023 года, затем на апрель, а затем и отменили вовсе.

Проблемы у Дарьи Зотеевой в России начались давно. Сперва ее проверили в прокуратуре и СК за склонение к проституции и разложение детской психики. После этого певица принесла извинения и заявила, что пересмотрела свой репертуар, но, судя по всему, оправдаться у артистки не вышло.

В апреле 2022 года Инстасамка уже попрощалась было с Россией, написав „...это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели“. Однако затем всё же вернулась. Видимо, для того, чтобы убедиться в верности своих прошлогодних слов.