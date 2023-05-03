ИНТЕРВЬЮ | Пианистка Полина Осетинская о том, как получается жить в России и высказываться против войны: „Таких людей много, и реально не все имеют возможность все бросить и уехать“(1)
17 мая в Таллинне, на сцене Русского театра, впервые за более чем 35 лет с долгожданным концертом выступит одна из самых выдающихся пианисток XXI века - Полина Осетинская. Шедевры Баха, Генделя, Пёрселла и Рамо из эпохальных фильмов культовых режиссеров можно будет услышать в образцовом исполнении Полины. Билеты ЗДЕСЬ. В преддверии концерта журналист rusDelfi Алина Захарова поговорила с Полиной и узнала, как, сохраняя свою позицию, ей удается жить в России. Читайте интервью ниже!
— Здравствуйте, Полина! Прочитала вашу историю и просмотрела некоторые интервью, прежде всего интересует вопрос: разве возможно сейчас жить как меж двух огней? Вы остались в России, но высказались в поддержку Украины, ваши концерты в России отменяют, а многие европейские страны, тоже не разбираясь, запрещают выступать артистам с российскими паспортами. Вы точно не думали переехать?
— Сложно, но возможно. Можно оставаться в России и не поддерживать военные действия. Таких людей много, и реально не все имеют возможность всё бросить и уехать. Есть быт, дети, родители в конце концов, факторов очень много. Что касается моего переезда, то жизнь покажет. Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
— Если все-таки наступит безвыходное положение, то какие страны для переезда будете рассматривать?
— Что касается моего личного переезда, то я буду рассматривать те страны, где будет в первую очередь комфортно моим детям, их безопасность и благополучие на первом месте, и ну и, конечно, те страны, где я могла бы продолжить свою профессиональную деятельность как музыканта. Скорее всего это страны ЕС.
— Чем сейчас зарабатываете, если ваши концерты в России отменяют?
— Я могла бы зарабатывать разными способами. Могла бы готовить, заниматься дизайном интерьеров, могла бы писать (прим.: Полина Осетинская написала автобиографическую книгу „Прощай, грусть“, которая стала бестселлером), могла бы податься в стендап. Это все шутки, но все-таки какая-то западная концертная деятельность у меня есть.
— Когда вы убежали от отца, который был для вас учителем-тираном и стали выступать самостоятельно, то он требовал поменять фамилию, почему вы этого не сделали?
— Почему я должна была сменить мою фамилию? Это моя фамилия, я с ней родилась, это мой бренд. Многие другие тоже выступали под фамилией Осетинская, хотя носителями ее не являлись.
— Скажите, повлияло ли продиктованное отцом ваше необычно скудное питание в детстве (яблочный уксус, корки хлеба) на здоровье сейчас?
— Да, конечно. Это сказалось и в детстве, наличием каких-то хронических заболеваний, это и не могло не сказаться уже во взрослой жизни. Но не будем о болезнях.
— Вы настоящий профессионал в своем деле. Но есть ли у вас еще увлечения и хобби, которым вы также посвящаете много времени, что вас увлекает?
— Как я уже и сказала, меня увлекает все, что связано с созданием пространства, дизайн интерьеров. Я очень люблю придумывать, искать какие-то интересные штуки для дома, в каждой стране стараюсь заглянуть на блошиные рынки и присмотреть какую-нибудь диковинную вещицу. Ну, и не обхожу стороной обычные магазины с товарами для дома. Я люблю писать, опять же, но сейчас, последние полтора года с начала военных действий, я не пишу о том, о чем писала раньше. Это все осталось в той жизни…. Может быть когда-нибудь...
— Есть ли среди ваших известных знакомых в России те артисты, которым явно намекали, что если они будут высказываться против войны, то у них не будет карьеры и отнимут имущество?
— Насчёт имущества не знаю, вряд ли, но насчет карьеры — да, есть, и без намеков. Мне кажется, это очевидно.
— Ваш любимый современный трек на данный момент? Каких певцов слушаете, когда хотите улучшить настроение?
— Улучшить настроение — это сложно. Все современные, кого я слушала, не улучшают настроение, а вгоняют в тоску.
— Как готовитесь к концерту в Таллинне? Пойдете ли гулять по городу? Есть ли у вас любимые места в Эстонии?
— Да, их очень много, так сразу все и не вспомню. С Таллинном связаны прекрасные воспоминания, здесь много моих друзей, и я мечтаю пройтись по тихим маленьким улочкам Старого города. Может они остались даже нетронутыми. Я очень жду эту встречу с одним из моих любимых городов и конечно с дорогими для меня зрителями. А что касается подготовки к концерту, то все как всегда – репетиции, репетиции, репетиции.