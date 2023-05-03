ИНТЕРВЬЮ | Пианистка Полина Осетинская о том, как получается жить в России и высказываться против войны: „Таких людей много, и реально не все имеют возможность все бросить и уехать“

— Здравствуйте, Полина! Прочитала вашу историю и просмотрела некоторые интервью, прежде всего интересует вопрос: разве возможно сейчас жить как меж двух огней? Вы остались в России, но высказались в поддержку Украины, ваши концерты в России отменяют, а многие европейские страны, тоже не разбираясь, запрещают выступать артистам с российскими паспортами. Вы точно не думали переехать?

— Сложно, но возможно. Можно оставаться в России и не поддерживать военные действия. Таких людей много, и реально не все имеют возможность всё бросить и уехать. Есть быт, дети, родители в конце концов, факторов очень много. Что касается моего переезда, то жизнь покажет. Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

— Если все-таки наступит безвыходное положение, то какие страны для переезда будете рассматривать?

— Что касается моего личного переезда, то я буду рассматривать те страны, где будет в первую очередь комфортно моим детям, их безопасность и благополучие на первом месте, и ну и, конечно, те страны, где я могла бы продолжить свою профессиональную деятельность как музыканта. Скорее всего это страны ЕС.

— Чем сейчас зарабатываете, если ваши концерты в России отменяют?

— Я могла бы зарабатывать разными способами. Могла бы готовить, заниматься дизайном интерьеров, могла бы писать (прим.: Полина Осетинская написала автобиографическую книгу „Прощай, грусть“, которая стала бестселлером), могла бы податься в стендап. Это все шутки, но все-таки какая-то западная концертная деятельность у меня есть.

— Когда вы убежали от отца, который был для вас учителем-тираном и стали выступать самостоятельно, то он требовал поменять фамилию, почему вы этого не сделали?

— Почему я должна была сменить мою фамилию? Это моя фамилия, я с ней родилась, это мой бренд. Многие другие тоже выступали под фамилией Осетинская, хотя носителями ее не являлись.

— Скажите, повлияло ли продиктованное отцом ваше необычно скудное питание в детстве (яблочный уксус, корки хлеба) на здоровье сейчас?