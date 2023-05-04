Алла Пугачева вернулась в Россию

Пока неизвестно, собирается ли Примадонна посетить похороны модельера Валентина Юдашкина, которые пройдут 6 мая. „Я пока у нее даже не спрашивала еще“, – заявила Чупракова.

Напомним, Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года.

По данным СМИ, семья живет в Кесарии и планирует приобрести собственную недвижимость.

Ранее в сети появились слухи, что Пугачева продала замок в деревне Грязь. Сама артистка слухи не комментировала.