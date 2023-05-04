04.05.2023, 09:22
Алла Пугачева вернулась в Россию(25)
ФОТО: | Global Look Press
74-летняя певица Алла Пугачева вернулась в Москву из Израиля. Об этом сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.
Пока неизвестно, собирается ли Примадонна посетить похороны модельера Валентина Юдашкина, которые пройдут 6 мая. „Я пока у нее даже не спрашивала еще“, – заявила Чупракова.
Напомним, Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года.
По данным СМИ, семья живет в Кесарии и планирует приобрести собственную недвижимость.
Ранее в сети появились слухи, что Пугачева продала замок в деревне Грязь. Сама артистка слухи не комментировала.