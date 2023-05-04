На Алексея Панина в России завели уголовное дело

По данным агентства, основанием для дела послужили высказывания актера, „оправдывающие теракт на Крымском мосту“. Телеграм-канал Baza уточняет, что речь идет про пост Панина, в котором он написал, что „не может скрыть своей радости“ от взрыва на Крымском мосту.

Телеграм-канал Mash пишет, что по месту регистрации актера прошел обыск. При этом канал утверждает, что Панин давно уехал из России, продав перед отъездом квартиру. По данным Baza, актер уехал в Испанию в 2020 году.

Алексей Панин снимался в фильме „Жмурки“ Алексея Балабанова и в сериале „Солдаты“. В 2003 году он был удостоен Государственной премии. После начала полномасштабной войны в Украине актер неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

В 2015 году в Украине завели на Панина дело по обвинению в „покушении на целостность“ страны, поскольку после аннексии Крыма он выступал в поддержку действий российской власти. Впоследствии Панин просил прощения у украинцев за такую позицию и признавал, что Россия развязала „никому не нужную войну“.