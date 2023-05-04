Супермен может стать чернокожим — мнение главы DC

Режиссер опроверг слухи о том, что после проекта „Супермен: Наследие“ другие варианты персонажа больше не появятся на экране. Однако Ганн отметил, что в случае с темнокожим героем история должна быть уникальной и быть „из другого мира“.

„Если фильм выйдет и будет великолепен, и если время выбрано правильно, это вполне может случиться. Это была бы история из другого мира, как „Джокер“, — заявил глава DC.

Еще в 2021 году сообщалось, что планируется выпустить проект про темнокожего Супермена. Автором фильма был назначен Джей Джей Абрамс, сценаристом — Та-Нехиси Коутс («Между миром и мной“). На главную роль планировалось пригласить Майкла Б. Джордана. Если это действительно произойдет, то он станет очередным актером, сыгравшим и в фильмах DC, и в проектах Marvel. У Marvel он уже успел сняться и как антагонист в „Черной пантере“, и как Человек-факел в „Фантастической четверке“.