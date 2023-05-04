Стаса Намина телефонные мошенники „развели“ на миллион(1)
Музыкант и основатель группы „Парк Горького“ перевел телефонным мошенникам почти 1 млн рублей (11,5 тыс. евро). Об этом пишет REGNUM, ссылаясь на собственные источники.
3 мая в полицию обратилась заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева. По словам женщины, телефонные мошенники позвонили Стасу Намину с неизвестного номера в мессенджер и убедили его перевести практически 1 млн рублей на разные счета.
„Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевел этим мошенникам. Заявление писала я, потому что Стаса до 6 мая не будет в городе и у меня есть доверенность от него“, — отметила Исаева.
По данным СМИ, Намин стал жертвой мошенников в середине апреля. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов уже направили запросы в банки, в которых были открыты счета злоумышленников.