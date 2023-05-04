Стаса Намина телефонные мошенники „развели“ на миллион

„Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевел этим мошенникам. Заявление писала я, потому что Стаса до 6 мая не будет в городе и у меня есть доверенность от него“, — отметила Исаева.