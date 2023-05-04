Светлана Лобода осталась в Латвии без прав. Водительских

„В Риге меня лишили прав в прошлом году, я ехала 170 км в час“, — рассказала звезда. По словам Лободы, латвийские правоохранительные органы забрали у нее документ, согласно которому разрешено перемещаться по стране на автомобиле в течение полугода.

Однако артистка не жалеет о переезде в Латвию. Она считает, что страна „выбрала“ ее. „Я часто гастролировала в Юрмале, приезжала с концертами в Ригу и думала о том, что было бы здорово иметь здесь маленький домик, проводить в нем какое-то время, потому что именно тут чувствуешь заземление. Я чувствую себя как дома сейчас“, — призналась Лобода.