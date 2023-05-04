Попал в реанимацию: стали известны подробности госпитализации Евгения Петросяна

По информации источника, 27 апреля гуру комедии поехал в стоматологию на установку эндооссального импланта — он вживляется в кость челюсти. После этого он пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти.

За несколько дней состояние Евгения Вагановича ухудшилось — появились головокружение, озноб, дискомфорт в области груди и тошнота. 1 мая он вызвал скорую — медики приняли решение об экстренной госпитализации. В больнице пациента определили в реанимацию, диагностировали воспаление. К счастью, не хроническое.

В итоге 77-летнего артиста перевели в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии. Сейчас он в стабильном состоянии. Как сообщают другие источники, артист даже вернулся домой.