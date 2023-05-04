Как Дональд Трамп едва не снялся в фильме Леонида Гайдая

По словам Инина, Трамп хотел сняться в картине Гайдая 1992 года „На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди. „Мы получали разрешение на работу в казино „Трамп Тадж-Махал“. Лично я Трампа не видел. Но он через помощника передал пожелание появиться в эпизоде“, — объяснил он.

Однако Гайдай Трампу отказал. „Сказал: „У меня снимаются народный артист Джигарханян, народный артист Мягков. А артиста Трампа я не знаю“. А еще у нас могла сняться Мила Йовович. Но Гайдай пошутил, что два Йововича на одной площадке это слишком“, — вспомнил сатирик; Гайдай имел в виду свое отчество, Иович.

При этом Трамп попал в титры как хозяин казино — ему съемочная группа выразила благодарность.

Миллиардер, впрочем, в этом же году потешил своё самолюбие и всё же снялся в кино. Как рассказывал Крис Коламбус он фактически заставил снять себя в эпизоде фильма „Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке“, поставив условие, что только так можно снимать в его отеле „Плаза“. Режиссёр без проблем пошёл на уступку, уже предвкушая, как утрёт нос Трампу и вырежет его эпизод из финальной версии фильма. Однако предпросмотры показали, что публике камео понравилось.

Сниматься понравилось и Трампу. Позднее он появился ещё в нескольких фильмах: „Маленькие негодяи“, „Компаньон“, „Образцовый самец“.