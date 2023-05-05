ВИДЕО | Популярный эстонский блогер Андрей Зевакин о том, куда вкладывает деньги и почему лучше будет встречаться с полурусской-полуэстонкой(3)
Гостем видеоподкаста Алины Захаровой „Вам слово“ стал популярный эстонский блогер Андрей Зевакин.
Андрей рассказал куда любит тратить деньги, по чему ностальгирует в Йыгева, по каким критериям выбирает себе девушку и еще о многом другом. Смотрите видео!
Блиц-анкета для Андрея Зевакина
Любимое место на Земле - дома в Йыгева
Любимое блюдо - Паста
Любимый запах - Giorgio Armani Acqua Di Gio
Любимая эмоция - Смеяться
Любимое животное - Собака
Любимый фильм - „Форрест Гамп“
Любимое шоу - „Вилла“
Любимый блогер - MrBeast, Cody Ko
Любимое время в сутках - Вечер
Любимое занятие - Продюсирование и монтаж, Counter-Strike
Любимый танец - Румба
Любимое женское имя - Валентина
Любимая фраза - Что здесь происходит?
Отрывки из интервью:
Йыгева
Некуда выйти в пятницу вечером, выпить или что-то поесть. В пятницу вечером в 8 часов! Просто стыдно стало, все закрыто. После я подумал, надо самому сюда приехать и начинать делать.
Шоппинг
Я не хожу по магазинам, чтобы купить себе „Гуччи“, „Луи Виттон“, мне просто наплевать на эту тему. Мне главное, что у меня есть деньги, чтобы я покушал, сходил с друзьями потусовался, из техники что-то купил. Я не трачу реально.
Инвестиции
Что я сейчас получаю, это все идет обратно, у меня в месяц не так много приходит, чтобы я начал „сейвить“ что-то. То есть вкладываю в вещи для студии, монтаж и в инвестирование - стоки, акции. Я не трачу на тупые вещи. У меня есть акции на эстонской бирже, американской, есть и крипта.
Свой дом
Я хочу купить себе дом. Я знаю, что там будет много работы. Летом я бывал в деревне - знаю, что это такое. Потому что я всю жизнь жил в квартире - я просто хочу дом, чтобы узнать, что это такое.
Девушки
Мне слишком медленные люди не нравятся, и слишком такие на каждую вещь, как у русских иногда бывает - все кидают, все ломают. Так что для меня подойдет такой баланс полурусская-полуэстонка.