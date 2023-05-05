ФОТО | „Крышу снесло - официально!“ Алика Милова провела в Ливерпуле еще одну репетицию

В блоге „Евровидения“ пишут о второй репетиции Алики следующее: „Ее платье по-прежнему синее, ее рояль по-прежнему западет в душу, а ее голос по-прежнему звучит невероятно. Крышу снесло - официально!“

Как видно по фото, выступление Алики стало еще более драматичным с помощью света и фокусе на ее платье.

Алика выйдет на сцену 11 мая во втором полуфинале „Евровидения“ с песней „Bridges“. Первый полуфинал пройдет 9 мая, а финал состоится 13 мая.