Шоубиз
05.05.2023, 10:58

Полицейские допросили Киану Ривза по делу о пропаже 27-летней девушки

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John Wick 4 Premiere in Paris Premiere du film John Wick 4 au Rex en presence de Keanu Reeves CELEBRITIES: AVP John Wick
John Wick 4 Premiere in Paris Premiere du film John Wick 4 au Rex en presence de Keanu Reeves CELEBRITIES: AVP John Wick
ФОТО: IMAGO/Jonathan Rebboah | IMAGO/PanoramiC

Полицейские пришли к Киану Ривзу в его дом, чтобы допросить актера о некой пропавшей девушке. Об этом пишет TMZ.

Правоохранительные органы сообщили, что поступил звонок о пропаже 27-летней девушки. В ходе разговора полицию попросили проверить, все ли с ней в порядке. После проверки домов полицейские случайно попали к Ривзу.

Предполагается, что случившееся может быть ошибкой или розыгрышем. Сам актер заявил, что ничего не знает о пропавшей девушке и впервые слышит о произошедшем. Сообщается, что Ривз вежливо вел себя с сотрудниками правоохранительных органов и объяснил, что никак не связан с исчезновением некой девушки.

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