05.05.2023, 10:58
Полицейские допросили Киану Ривза по делу о пропаже 27-летней девушки(1)
ФОТО: | IMAGO/PanoramiC
Полицейские пришли к Киану Ривзу в его дом, чтобы допросить актера о некой пропавшей девушке. Об этом пишет TMZ.
Правоохранительные органы сообщили, что поступил звонок о пропаже 27-летней девушки. В ходе разговора полицию попросили проверить, все ли с ней в порядке. После проверки домов полицейские случайно попали к Ривзу.
Предполагается, что случившееся может быть ошибкой или розыгрышем. Сам актер заявил, что ничего не знает о пропавшей девушке и впервые слышит о произошедшем. Сообщается, что Ривз вежливо вел себя с сотрудниками правоохранительных органов и объяснил, что никак не связан с исчезновением некой девушки.