Полицейские допросили Киану Ривза по делу о пропаже 27-летней девушки

Правоохранительные органы сообщили, что поступил звонок о пропаже 27-летней девушки. В ходе разговора полицию попросили проверить, все ли с ней в порядке. После проверки домов полицейские случайно попали к Ривзу.

Предполагается, что случившееся может быть ошибкой или розыгрышем. Сам актер заявил, что ничего не знает о пропавшей девушке и впервые слышит о произошедшем. Сообщается, что Ривз вежливо вел себя с сотрудниками правоохранительных органов и объяснил, что никак не связан с исчезновением некой девушки.