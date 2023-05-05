Розыгрыш! У двух счастливчиков будет возможность встретиться с Kalush Orchestra после концерта в Таллинне

В рамках концерта, посвященного Дню Европы, 9 мая, министерство иностранных дел предоставит двум зрителям концерта возможность встретиться с участниками Kalush Orchestra.

Для участия в розыгрыше необходимо поделиться публикацией министерства иностранных дел в социальных сетях и отметить друга, с которым вы хотите встретиться с Kalush Orchestra. Встреча состоится после концерта.

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МИД свяжется с победителем 8 мая.

Мероприятие на площади Вабадузе начинается 9 мая в 15 часов, во время зеленого фестиваля и в это же время всех желающих приглашают ознакомиться с посольствами и учреждениями ЕС. Концерт начинается в 18 часов и является бесплатным для всех.

Концерт проводят министерство иностранных дел, государственный центр вспомогательных услуг, представительство Европейской комиссии в Эстонии и представительство Европейского парламента в Эстонии, а также город Таллинн – Европейская столица 2023. Мероприятия по случаю Дня Европы софинансируются Европейским Союзом.