На похоронах Вячеслава Зайцева говорили о том, что его могли отравить

Церемония прошла в подмосковном Щелково. Некоторые присутствовавшие говорили о том, что знаменитого дизайнера могли отравить, поскольку он поступил в больницу с желудочным кровотечением. Расул Ахмедов, стоявший на руководящих должностях Доме моды Зайцева, рассказал, почему модельера не удалось спасти.

„На самом деле то, что это отравление — неправда, — заверил Ахмедов. — Олег (помощник Зайцева, находившийся с ним в последние минуты) моментально, как только Вячеслав Михайлович почувствовал себя не очень, связался с врачом. Врач порекомендовал срочно вызывать скорую. Вызвали, скорая приехала быстро. Но дело в том, что, видимо, пришло время, как говорится… Сказали, что до родственников не могли дозвониться. Я считаю, что его не могли отравить“.

На прощание с „Красным Диором“ приехали его друзья. Стилист Сергей Зверев указал, что смерть Зайцева — это большая потеря не только для мира моды, но и для всех творческих людей.

„Мы немного расслабились в последнее время, — признался Зверев. — В какой-то момент показалось, что Слава пошел на поправку, что он даже стал ходить. Что он поборется. Он был полон идей. У него были мысли по новой коллекции, он не всё еще показал. Но всё произошло так неожиданно. Но к этому не подготовишься!“.

Сергей вспомнил о том, как встретился с Вячеславом Михайловичем на его последнем показе. „Это были невозможно красивые наряды, — отметил стилист. — Я принес ему букет — он любит белые цветы. Но мне сказали, что он не узнает людей. Его выкатили на коляске. Я иду навстречу. Он меня узнал. И заплакал. Я ему говорю: „Держимся!“. И вижу, что он всё понимает, пытается говорить. И я выдохнул“.

На похороны приехала и Татьяна Михалкова, которая более пяти лет была манекенщицей Дома моделей Славы Зайцева. „Вячеслав Зайцев был поистине народный художник, с ним вместе ушла эпоха“, — сказала жена Никиты Михалкова.