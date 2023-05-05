На похоронах Вячеслава Зайцева говорили о том, что его могли отравить(1)
О причине смерти Вячеслава Зайцева высказался Расул Ахмедов, бывшая его правая рука. Он рассказал о том, что произошло после того, как модельеру стало плохо. Об этом пишет The Voice.
Церемония прошла в подмосковном Щелково. Некоторые присутствовавшие говорили о том, что знаменитого дизайнера могли отравить, поскольку он поступил в больницу с желудочным кровотечением. Расул Ахмедов, стоявший на руководящих должностях Доме моды Зайцева, рассказал, почему модельера не удалось спасти.
„На самом деле то, что это отравление — неправда, — заверил Ахмедов. — Олег (помощник Зайцева, находившийся с ним в последние минуты) моментально, как только Вячеслав Михайлович почувствовал себя не очень, связался с врачом. Врач порекомендовал срочно вызывать скорую. Вызвали, скорая приехала быстро. Но дело в том, что, видимо, пришло время, как говорится… Сказали, что до родственников не могли дозвониться. Я считаю, что его не могли отравить“.
На прощание с „Красным Диором“ приехали его друзья. Стилист Сергей Зверев указал, что смерть Зайцева — это большая потеря не только для мира моды, но и для всех творческих людей.
„Мы немного расслабились в последнее время, — признался Зверев. — В какой-то момент показалось, что Слава пошел на поправку, что он даже стал ходить. Что он поборется. Он был полон идей. У него были мысли по новой коллекции, он не всё еще показал. Но всё произошло так неожиданно. Но к этому не подготовишься!“.
Сергей вспомнил о том, как встретился с Вячеславом Михайловичем на его последнем показе. „Это были невозможно красивые наряды, — отметил стилист. — Я принес ему букет — он любит белые цветы. Но мне сказали, что он не узнает людей. Его выкатили на коляске. Я иду навстречу. Он меня узнал. И заплакал. Я ему говорю: „Держимся!“. И вижу, что он всё понимает, пытается говорить. И я выдохнул“.
На похороны приехала и Татьяна Михалкова, которая более пяти лет была манекенщицей Дома моделей Славы Зайцева. „Вячеслав Зайцев был поистине народный художник, с ним вместе ушла эпоха“, — сказала жена Никиты Михалкова.
Актер МХТ им. Чехова Авангард Леонтьев рассказал, как работал с кутюрье на спектакле „Вишневый сад“. „Я вводился на роль вместо Игоря Кваши, — пояснил артист. — Я подумал, что на примерку костюма Зайцев точно не приедет. Но нет — приехал сам, выбирал ткань. И на вторую примерку приехал. Он очень любил работать. Был очень щедрый и отзывчивый. Память и большая благодарность ему. Галина Волчек не представляла свое творчество без работы с ним“.
90-летний певец Бедрос Киркоров в последнее время с трудом передвигается. Тем не менее, и он приехал в Щелково. Он рассказал, что именно Зайцев сшил первый сценический костюм для его сына. „Он, когда что-то делал, то старался делать это качественно, интересно, — отметил Бедрос. — На его выставках, показах всегда было полно зрителей. Мы с ним дружили. Он очень любил Филиппа. И когда он бывал на его концертах, то Филипп отводил ему место в первом ряду“.
Надежда Бабкина расплакалась на похоронах Вячеслава Зайцева. Певица и телеведущая с горечью высказалась о том, что знаменитого модельера хоронят не в Москве.
Алла Пугачёва накануне прилетела в Москву из Израиля. Многие поклонники Зайцева полагали, что певица простится с кутюрье, который сшил ей много концертных балахонов. Однако поп-звезда не приехала в Щёлково. Зато приехала „фальшивая“ Пугачёва — двойник.