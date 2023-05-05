Звезды осени: Eesti Kontsert обнародовал программу осеннего сезона 2023 года

В октябре Eesti Kontsert отметит 70-летие композитора и музыканта Рейна Раннапа. На авторском концерте „Моя музыка“ выступят хор девочек Ellerhein, Национальный мужской хор и ансамбль Кристьяна Ярви. Разумеется, на сцене появится и сам именинник – благодаря дирижеру Кристьяну Ярви у старых произведений Раннапа откроется второе дыхание. В октябре Национальный мужской хор планирует совместный концерт с известной американской группой Rascher Saxophone Quartet – в исключительном сотрудничестве двух коллективов прозвучат произведения для квартета саксофонов и мужского хора, включая новое произведение Алиссон Круусмаа.

В октябре в концертном зале „Эстония“ будет представлена семейная опера „Игра в севильского цирюльника“, интерпретация известной и веселой семейной оперы Россини в постановке оперного певца Айна Ангера и его друзей. Музыку исполняет Пярнуский городской оркестр под руководством дирижера Хенри Кристофера Аавика. Событием осени станет также концерт Американского ансамбля современной музыки (Нью-Йорк) и Театра голосов, которые исполнят 17 октября в концертном зале „Эстония“ под управлением Пауля Хиллера современную ораторию „Drone Mass“ рано ушедшего культового исландского композитора Йоханна Йоханссона.

В осеннюю программу Eesti Kontsert уже третий год подряд включен фестиваль TubIN в Тарту под руководством дирижера Михаила Герца. Музыканты продолжат знакомить публику с симфониями Эдуарда Тубина и связанными с ними событиями. Фестиваль пройдет с 28 сентября по 1 октября, и впервые в нем примет участие Эстонский национальный симфонический оркестр, который даст в рамках фестиваля и концерт в Таллинне.

На открытии сезона Пярнуского концертного дома 23 сентября дирижер Неэме Ярви встанет за пульт Эстонского национального симфонического оркестра, в роли солистов выйдут на сцену сопрано Мирьям Месак, меццо-сопрано Туури Деде и смешанный хор Latvija (Латвия). На концерте будет исполнена Симфония Воскресения Густава Малера. Днем ранее, 22 сентября, шедевр австрийского композитора прозвучит в концертном зале „Эстония“.

Предстоящая осень будет отмечена тремя особыми симфоническими концертами. Виолончелист Марсель Йоханнес Китс выйдет на сцену в Тарту 8 сентября с оперным хором „Ванемуйне“ и симфоническим оркестром под управлением Ристо Йооста. В Йыхви 15 сентября и в Таллинне 16 сентября сезон откроют Sinfonietta Rīga и виртуозная норвежская скрипачка Мари Самуэльсен. На концертах прозвучит наряду с другими произведениями знаменитая музыка Вивальди в авторской интерпретации культового композитора Макса Рихтера.

10 ноября концертный зал „Ванемуйне“ отметит четверть века своей деятельности большим симфоническим концертом – Латвийским национальным симфоническим оркестром продирижирует Михаил Герц. В Таллинне, Йыхви и Пярну меломанов в это же время ждет фестиваль „Keelpillifookus“ («Акцент на струнных“), в котором примут участие Флориан Дондерер, Трийн Руубель, Ксанди ван Дейк, Андрес Кальюсте, Йоханнес Вялья, Теодор Синк, ансамбль Viola da Gamba, Таллиннский камерный оркестр и скрипач-виртуоз Коля Блахер (Германия), а также струнный квартет Calidore (США). Фестиваль пройдет с 9 по 12 ноября.

Знаковым концертом ноября станет премьерное исполнение цикла „Laulud valu allikalt“ («Песни от источника боли“), созданного в сотрудничестве Тыну Кырвитса с Дорис Каревой. Музыка прозвучит в исполнении Марии Вальдмаа (сопрано), Якоба ван Реувена (мандолина) и струнного квартета M4GNET. В конце месяца, 24 ноября – в Тарту и 25 ноября – в Таллинне, впервые будет исполнена вживую музыка, ранее звучавшая только в записи: Таави Керикмяэ и Свен Грюнберг откроют партитуру альбома Грюнберга „OM“ (1988).

В декабре Национальный мужской хор даст концерт „Signum magnum“ в музее Нигулисте, представив альбом, записанный почти десять лет назад. Прозвучит красивая и разноплановая музыка итальянских композиторов Джованни Бонато (1961) и Джованни Габриэли (предположительно 1554/1557–1612). В декабре Национальный мужской хор отметит концертом 115-летнюю годовщину основателя коллектива Густава Эрнесакса. Ежегодный рождественский концерт Национального мужского хора пройдет в церкви Св. Иоанна в Таллинне, коллектив выступит под управлением приглашенного дирижера Лодевийка ван дер Реэ.

В осенней программе также значится веселый музыкальный спектакль „Piip ja Tuut ooperis: Hansuke ja Greteke“ («Пийп и Туут в опере: Гансик и Греточка“). Пийп и Туут словно умеют и не умеют петь оперу. Зато с этим прекрасно справляются сопрано Марис Лилосон и меццо-сопрано Туури Деде. Певцам будет аккомпанировать за роялем Сийм Селис. Спектакли покажут с 3 по 7 декабря во всех концертных залах Eesti Kontsert.

Программа Eesti Kontsert традиционно богата на рождественские концерты. На декабрьском гала-концерте, вдохновленном джазом и соулом, выступят Анетт, певица с британско-нигерийскими корнями Ола Онабуле и New Wind Jazz Orchestra. Таллиннский камерный оркестр совместно с камерным хором Эстонской филармонии и дирижером Тыну Кальюсте исполнит „Большую мессу до минор“ Моцарта. На радость публике Рита Рэй снова выйдет на сцену с Робертом Линна, Lexsoul Dancemachine, Иво Линна, Лембитом Саарсалу, Тыну Найссоо и оркестром ÜENSO. На заключительных концертах года пианист Стен Хейноя выступит с Таллиннским камерным оркестром, а дирижер Хенри Кристофер Аавик выведет на сцену оркестр молодых эстонских музыкантов, обучающихся в вузах Европы.





Подробнее о программе осеннего сезона: www.eestikontsert.ee.