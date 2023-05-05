Вдова Михаила Горшенева написала заявление на фанатку за голые фото на могиле музыканта

Фанаты панк-группы „Король и Шут“ потребовали судить блогершу из Беларуси Алевтину Фальковски за фото в трусах на могиле покойного солиста коллектива Михаила „Горшка“ Горшенева. После откровенной фотосессии на Богословском кладбище девушку требуют наказать за надругательство над местом захоронения.

Также девушку просят привлечь к ответственности по административной статье — за распитие алкоголя в общественных местах. Поступок Алевтины поклонники группы называют циничным. По информации авторов Telegram-канала, сама Алевтина считает, что не оскорбила память Горшенева, поскольку, по ее мнению, он бы этот поступок не осудил.

„Добавить нечего, честно. Здесь пускай все будет по букве закона. Как все решится — так и будет. Мне сегодня 20 человек позвонило, а что я могу сказать? Я не знаю, я написала заявление. Дальше будет разбирательство, будет разговор“, — сказала Ольга Горшенёва после подачи иска в суд.

Девушка с откровенных фото Алевтина отказалась прокомментировать свой поступок. А затем по информации телеграм-каналов и вовсе уехала из России (причём не в Беларусь).