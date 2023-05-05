Карьера спасена! Эд Ширан выиграл дело о плагиате

Иск против Ширана подали наследники Эда Таунсенда, соавтора песни „Letʼs Get It On“. В иске говорилось, что основные элементы из „Letʼs Get It On“ можно услышать в композиции Ширана „Thinking Out Loud“. Таким образом Ширан скопировал „сердце“ композиции Гэя и Таунсенда, утверждали они.

Ширан и его адвокаты не отрицали, что аккорды в этих двух песнях похожи, но называли их обычными музыкальными строительными блоками, которые использовались в десятках других песен. Незадолго до того, как присяжные вынесли свое решение, певец обещал завершить свою музыкальную карьеру, если суд признает его плагиатором, пишет „Би-би-си“.

После оглашения вердикта музыкант заявил, что очень доволен исходом дела. „Похоже, мне все-таки не придется уходить с моей работы“, — сказал он.

Также Ширан отметил, что считает неправильным, что подобные обвинения вообще доходят до суда.

Последние восемь лет мы говорили о двух песнях с совершенно разными текстами, мелодиями и четырьмя аккордами, которые также отличаются и используются авторами каждый день во всем мире. Эти аккорды являются обычными строительными блоками, которые использовались для создания музыки задолго до того, как была написана „Letʼs Get It On“, и будут использоваться для создания музыки еще долго после того, как мы все уйдем.