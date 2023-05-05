Умер клипмейкер и кинорежиссер Михаил Хлебородов

Михаил Хлебородов, окончивший в 1992 году режиссерский факультет ГИТИСа, был одним из первых российских авторов клипов. Среди его работ клипы „Утекай“, „Дельфины“ и „Кот кота“ („Мумий Тролль“) „Розовый фламинго“ и „Никто никогда“ (Алена Свиридова), „Секс без перерыва“ („Мальчишник“), „Любочка“ („Маша и медведи“), „Лондон, гудбай“ („Кар-мэн“) и другие.

Хлебородов был режиссером программ „Новогодняя ночь на Первом канале“ в 2008 и 2009 годах, автором фильмов „Параграф 78“ и „Курьер из „Рая“», режиссером и продюсером сериалов.

Он также был одним из участников „Русского проекта“ — серии социальной рекламы — для которого снял „Я тебя люблю“ с группой ДДТ.