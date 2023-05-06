„Экономлю на всем“: Кристина Асмус съехала от Гарика Харламова

Звезда сериала „Интерны“ воспитывает дочь Настю от Гарика Харламова. Супруги развелись еще в 2020 году и сейчас счастливы в новых отношениях. Комик встречается с актрисой Катериной Ковальчук, а Кристина – с партнером по спектаклю „Леди Макбет Мценского уезда“ Романом Евдокимовым. Однако после неудачной шутки Гарика в конце прошлого года выяснилось, что бывшие муж и жена всё еще живут в одном доме. И при этом ведут переписку „открытыми письмами“ через Интернет.

Особняк, в котором жила Кристина, находится в Московской области, на Рублево-Успенском шоссе. Дом был приобретен после рождения дочери пары. Заселиться туда артисты смогли только спустя шесть лет, всё это время шел ремонт. Когда артисты переехали в особняк, решение о разводе уже было принято, оба пересекались только „ночью у холодильника“.

Кристина признавалась, что переезжать в Москву не намерена. За время, которое Асмус прожила в Подмосковье, она стала больше ценить уединение и комфорт. Вместе с тем, телеведущая заявила, что Гарик не давал ей переехать. Точнее, именно переехать-то она могла, но только Гарика, так как в её собственности был внедорожник Porsche Macan S. А переехать куда-то — нет: ни дома, ни квартиры...

Сегодня Асмус сообщила, что ей предстоит вести предельно экономный образ жизни. Причина этого — ремонт, который где-то начала телезвезда. Она попросила поклонников подсказать контакты хороших дизайнеров и тех, кто может помочь ей с созданием интерьера мечты. У некоторых подписчиков появились вопросы к Кристине. Они заподозрили, что молодая мать наконец переехала от Харламова уже в собственную недвижимость.