Алла Пугачева раскрыла цель приезда в Россию

Собственно, о цели приезда догадывались многие (разве что Стас Барецкий продолжает поддерживать легенду о купленном им замке и выдвинул версию „забрать вещи“).

„Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину, — призналась Лайма Вайкуле в беседе с латвийскими журналистами. — Она говорила: „Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны? Значит, дети останутся, а я должна ехать“. „Так что Алла как всегда на высоте“ — резюмировала Лайма.

После того, как Максима Галкина в сентябре прошлого года признали иноагентом, она улетела из России. В Израиле певица сделала несколько резонансных заявлений: например, она назвала российских зрителей „холопами и рабами“, а также негативно высказалась о войне в Украине. В связи с этим у Лаймы поинтересовались, не опасается ли ее подруга возвращаться в Россию. „Я не отговаривала, потому что считаю, что она права, — отметила Вайкуле. — Но это Алла“.