Звезда „Звездных войн“ удостоилась именной звезды на Аллее Славы Голливуда (посмертно)

Билли появилась на торжественном открытии в платье Rodarte с изображением маминого персонажа и прочитала трогательную речь, посвященную ей. После — рассыпала немного блесток, принадлежавших Фишер, на звезду.

Разумеется, хороший момент омрачил небольшой скандал: Лурд не пригласила никого из родственников, кроме своего отца. Свое решение актриса объяснила тем, что дяди и тети после смерти Керри решили заработать на этом: начали выпускать мемуары, давали интервью и нажились на смерти родственницы. При этом Билли осталась без поддержки, а на момент ухода матери (а через день умерла и бабушка, Дебби Рейнольдс), ей было всего 24 года.