Кино
06.05.2023, 15:30

Звезда „Звездных войн“ удостоилась именной звезды на Аллее Славы Голливуда (посмертно)

 
US Actress Carrie Fisher Receives Posthumous Star on Hollywood Walk of Fame
US Actress Carrie Fisher Receives Posthumous Star on Hollywood Walk of Fame
ФОТО: VALERIE MACON | AFP

Керри Фишер посмертно получила свою звезду на Аллее Славы, — сообщает The Voice. На церемонии присутствовала дочь актрисы, Билли Лурд, и коллеги по „Звездным войнам“ — Марк Хэмилл и Джей Джей Абрамс. Конечно, не обошлось без любимых дроидов принцессы Леи — C-3PO и R2-D2.

Билли появилась на торжественном открытии в платье Rodarte с изображением маминого персонажа и прочитала трогательную речь, посвященную ей. После — рассыпала немного блесток, принадлежавших Фишер, на звезду.

US Actress Carrie Fisher Receives Posthumous Star on Hollywood Walk of Fame
US Actress Carrie Fisher Receives Posthumous Star on Hollywood Walk of Fame
US Actress Carrie Fisher Receives Posthumous Star on Hollywood Walk of Fame

Разумеется, хороший момент омрачил небольшой скандал: Лурд не пригласила никого из родственников, кроме своего отца. Свое решение актриса объяснила тем, что дяди и тети после смерти Керри решили заработать на этом: начали выпускать мемуары, давали интервью и нажились на смерти родственницы. При этом Билли осталась без поддержки, а на момент ухода матери (а через день умерла и бабушка, Дебби Рейнольдс), ей было всего 24 года.

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