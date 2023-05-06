Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева(5)
На днях в Подмосковье прошли похороны прославленного модельера Вячеслава Зайцева. Однако художник Никас Сафронов посчитал место захоронения неподобающим для такой величины и призвал перезахоронить Зайыева на самом „престижном“ кладбище Москвы — Новодевичьем.
Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове. На прощании присутствовали сын Егор, внучка Маруся, стилист Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Бедрос Киркоров, режиссер Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев.
„Вячеслав Зайцев заслуживает особых почестей, в том числе в вопросах погребения. Такой мэтр, как он, должен быть похоронен в центре столицы. Для народа, для страны это признание его заслуг, это знак отличия. Было бы правильно его похоронить на Новодевичьем кладбище“, — заявил Сафронов.
Живописец подчеркнул, что модельер еще при жизни говорил, что хочет быть похоронен в Москве. По мнению Сафронова, человек, который принял решение упокоить Зайцева в Щелково, поступил опрометчиво. Артист считает, что модельер своим творчеством объединил умы и сердца миллионов людей.