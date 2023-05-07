Звезды „раскололись“ на похоронах Валентина Юдашкина

На Троекуровское кладбище приехал весь российский бомонд, но практически все держались поодаль друг от друга. Не общались, даже не подходили. Надежда Бабкина стояла в стороне. Газманов с супругой и Буйнов с женой что-то обсуждали, но к другим не приближались. Николай Баской и Наташа Королева намеренно затерялись в толпе.

Алла Пугачева была только рядом со своими охранниками, которые держали ее под руки. Филипп Киркоров и вовсе пропустил траурную церемонию, не пожелав встречаться с коллегами. Зато приехал его отец — 90-летний Бедрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков успел пообщаться с Аллой Пугачёвой. Он даже поцеловал ей руку при встрече как джентльмен. Вообще, Пугачёва стала чуть ли не главной звездой на Троекуровском кладбище в Москве. Ее окружили поклонники, люди задавали вопросы, просили автографы. Но Примадонна хранила молчание.

Также на церемении были замечены Никас Сафронов, Дмитрий Маликов, Ольга Орлова с мужем, Владимир Винокур, Клара Новикова, Владимир Машков, Константин Эрнст, Аркадий Укупник, Эвелина Хромченко и многие другие знаменитости.