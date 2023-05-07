Кейт Миддлтон дважды нарушила этикет в день коронации

6 мая состоялась коронация нового правителя Великобритании. 74-летний Карл III ждал этого события долгие десятилетия. Многие уже даже были уверены, что корона минует его стороной, и на престол сразу взойдет принц Уильям.

Многие поклонники королевской семьи мечтают о временах, когда Кейт Миддлтон станет королевой — ведь она такая безупречная! Впрочем, Кейт явно хорошо себя чувствует и в новом статусе принцессы. И всё чаще позволяет себе нарушать строгий королевский протокол.

В Сети активно обсуждают, как меняется стиль будущей королевы-консорт, а также причины, по которым Кейт стала выбирать более смелые образы, маникюр и макияж. Одно дело, светские выходы и праздничные службы: принцесса Уэльская нарушила стандарты этикета даже во время коронации!

А вот макияж губ Кейт выглядит довольно символично. Раньше подобный тон помады был любимым у Елизаветы II. Может быть, это тонкая отсылка к образу покойной королевы?

К тому же принцесса Уэльская отказалась от тиары — в пользу цветочного венка от своего любимого Дома моды Alexander McQueen. При этом правила этикета предполагают обязательное ношение тиары во время государственных мероприятий: чтобы продемонстрировать свое положение в обществе.

Королевские эксперты считают, что Кейт решила отказаться от тиары, чтобы не затмевать короля и королеву. Да, протокол обязывает ее выглядеть иначе. Но у любого правила бывают исключения. Особенно в такой редкий день!