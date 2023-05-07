Умерла 23-летняя участница конкурса „Мисс Вселенная“

Трагедии случилась 2 апреля, когда Сиенна каталась на лошади в Виндзоре. Животное внезапно упало, 23-летняя девушка получила серьезные травмы. Титулованную красавицу сразу же доставили в больницу, ее состояние оценивалось как критическое. Она была подключена к аппарату, поддерживающему жизнь.

Семья Вейр приняла решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, поскольку надежд на ее выздоровление не осталось. „Мы любили друг друга такой любовью, которая больше чем любовь“, — заверил бойфренд модели Том Балл.

Друзья и близкие Сиенны оставляют соболезнования в ее соцсетях. „Небеса получили самого красивого ангела сегодня. Буду невероятно скучать по тебе, Сиенна“, „Я так счастлива, что знала тебя. Спасибо тебе за всё“, — написали блогеры.

Сиенна стала одной из финалисток австралийского конкурса „Мисс Вселенная“ в 2022 году. Девушка закончила сиднейский университет по двум специальностям: английская литература и психология. Она собиралась в ближайшее время переехать в Лондон.

Сиенна каталась на лошадях с трехлетнего возраста и не могла себе представить жизни без них. Она рассказывала, что с раннего детства тренировалась 2-3 раза в неделю.