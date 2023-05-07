В ДТП погиб герой мема „Ломай меня полностью“

Авария случилась в городе Гусь-Хрустальный около пяти утра 6 мая. Эседуллаев ехал на высокой скорости на своем Volkswagen Polo, не справился с управлением, улетел в левый кювет, врезался в столб и газовые трубы. От столкновения водитель погиб на месте, а 15 домов на ближайшей улице остались без газа.

Ролик, героем которого стал Эседуллаев, завирусилось в интернете в начале 2010-х. Как он рассказал потом в программе „Пусть Говорят“ на Первом канале, в тот день мужчина сильно напился и соседи вызвали милицию.

Между ним и инспектором ППС завязывается диалог: „Ломай меня полностью. Полностью ломай. Ломай меня полностью. — Зачем? — Я хочу, шоб ты ломал меня. — Извращенец? — Я хочу, шоб ты ломал меня. Ты сможешь? — Зачем? — Ты хочешь ломать? — Нет. — Зря. — Почему зря? — Ломай меня полностью, ломай. Ты сможешь меня ломать?“.

За 6 недель тогда видео набрало миллион просмотров, стало объектом множества пародий и мемов, а Эседуллаева звали в телепередачи.

Как пишет „Зебра-ТВ“, Шайдабек Велибекович Эседуллаев родился в Дагестане в 1966 году, большую часть жизни провел в Гусь-Хрустальном, зарабатывал преимущественно вахтовым методом на северных месторождениях.