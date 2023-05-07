Умер Александр Тютрюмов, игравший в сериалах „Убойная сила“ и „Бандитский Петербург“

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался Александр Тютрюмов, актеру было 64 года. Накануне он почувствовал недомогание, ему стало плохо. Как сообщила дочь заслуженного артиста, он умер сегодня в 8.45 в одной из местных больниц.

Александр Тютрюмов известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале „Убойная сила“ и Кости Моргана в „Агенте национальной безопасности“.

Тютрюмов родился в Подпорожье Ленинградской области. После окончания индустриально-педагогического техникума получил высшее экономическое и политическое образование. Также учился во ВГИКе на продюсера кино и телевидения.

Принял участие в более 40 фильмах и сериалах, среди них „Улицы разбитых фонарей“, „Бандитский Петербург“, „Хочу в тюрьму“, „Крот“, „Особенности национальной политики“, „Мастер и Маргарита“, „Ералаш“, „Осторожно, Задов!“, „Ирония судьбы. Продолжение“. Кроме того, актер пробовал себя в роли режиссера и пять лет назад выпустил кинокартину „Крылов. Реальность и вымысел“.

Тютрюмов рассказывал о планах снять фильм в Волгоградской области. Параллельно он был задействован в фантастической комедии „До звезды“ и в детективе „Сюрприз для покойника“.