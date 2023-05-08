ФОТО | „Конечно же, я нервничаю из-за результата“. Эффектный выход Алики Миловой на церемонии открытия „Евровидения“

Вышедшая на бирюзовую дорожку 22-й по счету Алика не могла сдержать свою улыбку во время интервью в прямом эфире. Перед этим она показала всему миру каждый сантиметр своего черного платья и достигающего пола пальто. Надеемся, ей в нем не было жарко, так как в тот день в Ливерпуле было 20 градусов тепла.

„Я крайне взбудоражена, будто вот-вот взорвусь. Эмоции уже накалились до предела. Здесь очень здорово“, - рассказала она ведущему. По ее словам, подготовки завершены и Эстония полностью готова к четвергу.

Все же молодая певица призналась, что ее сердце уже бьется заметно быстрее. „Я очень довольна своим выступлением, но как и все мы, я тоже нервничаю из-за своего результата. Все же мне кажется, что все будет супер, ведь самое главное - наслаждаться этим“, -добавила Алика.

Она также поделилась в прямом эфире своим секретом того, как успокоить нервы. Оказывается, в нервной ситуации Алика просто начинает двигаться и потягиваться, чтобы успокоиться.

Многих фанатов „Евровидения“ позабавил тот факт, что Алика Милова и представительница Норвегии Алессандра родились в один и тот же день - 5 сентября 2002 года. Поэтому ведущий спросил Алику, не задумывались ли певицы организовать общий день рождения. „А почему бы и нет!“ - посмеялась Алика в ответ.

Церемония открытия 67-го „Евровидения“ прошла в Зале Святого Георгия в Ливерпуле 7 мая. Алика выйдет на сцену 11 мая во втором полуфинале „Евровидения“ с песней „Bridges“. Первый полуфинал пройдет 9 мая, а финал состоится 13 мая.