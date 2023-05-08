08.05.2023, 14:30
ФОТО | Шанс стать звездой! Сотни людей со всей Эстонии съехались на кастинг известного телевизионного шоу
В субботу ранним утром сотни люде собрались у торгового центра T1 в Таллинне, где начался отбор для участия в известном телевизионном шоу „Эстония ищет суперзвезду“.
Людей подбадривал ведущий программы Карл-Эрик Таукар. Новый сезон выйдет на канале TV3 этой осенью.
Победитель девятого сезона „Эстония ищет суперзвезду“ получит от TV3 10 000 евро и контракт на запись альбома с всемирно известным лейблом Universal Music.
Среди прошлых победителей шоу - Отт Лепланд, Лийс Лемсалу, Юри Поотсманн и Алика Милова, которых теперь знает вся Эстония. поэтому у участников конкурса есть реальный шанс стать звездой.