Шоубиз
08.05.2023, 14:30

ФОТО | Шанс стать звездой! Сотни людей со всей Эстонии съехались на кастинг известного телевизионного шоу

 

В субботу ранним утром сотни люде собрались у торгового центра T1 в Таллинне, где начался отбор для участия в известном телевизионном шоу „Эстония ищет суперзвезду“.

Людей подбадривал ведущий программы Карл-Эрик Таукар. Новый сезон выйдет на канале TV3 этой осенью.

Победитель девятого сезона „Эстония ищет суперзвезду“ получит от TV3 10 000 евро и контракт на запись альбома с всемирно известным лейблом Universal Music.

Среди прошлых победителей шоу - Отт Лепланд, Лийс Лемсалу, Юри Поотсманн и Алика Милова, которых теперь знает вся Эстония. поэтому у участников конкурса есть реальный шанс стать звездой.

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