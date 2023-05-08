ФОТО | Сделала вертикальный шпагат и влезла на пальму: Волочкова опять эпатирует публику на Мальдивах

Фанаты близкой подруги Никиты Джигурды бурно обсуждают ее выходки. „Я тучи разведу ногами“, „О, узнаем Анастасию“, „Ну началось! Я на дереве, я у дерева, я над деревьями, я в дереве, я около дерева“, „Можно новыми фотками не заморачиваться, а постить старые, всё равно одно и то же“, „Все мы на отдыхе немного Настя“, „Только приехала, уже полезла на дерево“, „Я не против шпагатов на фото, но ракурс... тушите свет“, „Ну, слава Богу, а то боялись — не дождемся“, — высказались пользователи.