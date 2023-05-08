ФОТО | Сделала вертикальный шпагат и влезла на пальму: Волочкова опять эпатирует публику на Мальдивах(2)
Бывшая солистка Большого театра отдыхает на Мальдивах. 47-летняя танцовщица не только загорает и купается, но и традиционно демонстрирует прекрасную растяжку. Волочкова сделала шпагат во время прогулки в тропическом лесу, — пишет The Voice.
Балерина в алом купальнике закинула ногу на ветви дерева и поднесла руку к интимной зоне. „Мальдивский шпагат Волочковой“, — пояснила Анастасия.
Звезда продолжила съемку на пляже. Волочкова взобралась на пальмы. Балерина кокетливо улыбалась, крепко обхватив дерево руками и ногами.
Фанаты близкой подруги Никиты Джигурды бурно обсуждают ее выходки. „Я тучи разведу ногами“, „О, узнаем Анастасию“, „Ну началось! Я на дереве, я у дерева, я над деревьями, я в дереве, я около дерева“, „Можно новыми фотками не заморачиваться, а постить старые, всё равно одно и то же“, „Все мы на отдыхе немного Настя“, „Только приехала, уже полезла на дерево“, „Я не против шпагатов на фото, но ракурс... тушите свет“, „Ну, слава Богу, а то боялись — не дождемся“, — высказались пользователи.
Волочкова недавно призналась, что ей уже непросто выполнять такие трюки. Она пожаловалась на боли в ногах из-за проблем с бедрами.