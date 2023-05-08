ВИДЕО | Фанаты в шоке: почему Loreen, которой предрекают победу на „Евровидении“, так плохо поет вживую?

В сети распространяется запись ее репетиции, где представляющая Швецию певица стоит на платформе, которая значительно меньше той, на которой она выступала на шведском отборочном конкурсе Melodifestivalen.

Но фанатов больше шокировало не это, а голос певицы. Они утверждают, что вживую Loreen звучит не очень и уж совсем далеко от идеала.

„Надеюсь, это техническая проблема, которая решиться. Ее голос... странный“, - отметил один из фанатов. Другой добавил, что с Loreen, видимо, что-то произошло.

Есть и те, кто считает, что теперь Швеция может распрощаться с победой.

Однако более оптимистичные фанаты надеятся, что Loreen просто бережет свой голос перед конкурсом, поэтому выступление и выглядит не очень. „Это репетиция. Во вторник она уже будет волшебной!“ - пишет один. „Я занимаюсь музыкой, поэтому вижу тут, что она себя плохо слышит“, - сослался другой не технологические проблемы.

Loreen впервые выйдет на сцену 11 мая во втором полуфинале, где также выступает представляющая Эстонию Алика Милова. Финал же состоится 13 мая.

Loreen уже одержала победу в „Евровидении“ от Швеции в 2012 году.