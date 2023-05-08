08.05.2023, 14:00
Украинские участники „Евровидения“ появились в костюмах с именами преждевременно родившихся детей за время войны
ФОТО: | EPA
Победители украинского нацотбора на „Евровидение 2023“ – группа Tvorchi – 7 мая в Ливерпуле (Великобритания) вышла на бирюзовую дорожку. Об этом сообщили на украинской странице конкурса в Facebook.
Музыканты надели костюмы, на которых написаны имена и вес преждевременно родившихся детей за время полномасштабного вторжения России в Украину.
Tvorchi таким образом поддержали инициативу фонда „Неравнодушные люди спасают сердца детей“. Цель – привлечение украинской и международной общественности к проблеме спасения преждевременно родившихся детей. Музыканты намерены собрать 10 млн грн для приобретения 10 инкубаторов.