Украинские участники „Евровидения“ появились в костюмах с именами преждевременно родившихся детей за время войны

Музыканты надели костюмы, на которых написаны имена и вес преждевременно родившихся детей за время полномасштабного вторжения России в Украину.



Tvorchi таким образом поддержали инициативу фонда „Неравнодушные люди спасают сердца детей“. Цель – привлечение украинской и международной общественности к проблеме спасения преждевременно родившихся детей. Музыканты намерены собрать 10 млн грн для приобретения 10 инкубаторов.