Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение-2023

Если еще несколько месяцев назад букмекеры FAVBET прочили первое место Украине, то сейчас прогнозы изменились. Теперь в рейтинге первой идёт Швеция, которую будет представлять певица Loreen. На второй строчке Финляндия, на третьей – Франция. А Украина уже занимает четвертое место.

Лидирует Швеция и в сводном рейтинге по всем букмекерским конторам. Второй также идёт Финляндия, но здесь на третьей строчке Украина потеснила Францию. Следом идут Норвегия, Испания, Израиль, Италия, Австрия и Великобритания.

Эстонию букмекеры не считают фаворитом и ставят всего лишь на 26-е место.

А больше всех можно подзаработать, поставив на Латвию (37-е место), Румынию (36), Сан-Марино (35), Грецию (34) и Албанию (33) — естественно, если кто-то из них неожиданно выиграет.