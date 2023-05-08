На конкурсе Евровидение могла выступить россиянка (но не за Россию)

В Чехии победителем национального отбора на песенный конкурс „Евровидение-2023“ стала женская группа Vesna — и это настоящая дружба народов. В состав группы выходят чешки (это понятно), словачки и россиянка Олеся Очиповская. При этом конкурсная песня группы My sister's crown будет звучать на английском, украинском, чешском и болгарском языках, пишут Ceske Noviny: в ее записи также принимала участие украинская домристка Катрин Ватченко и болгарская рэп-исполнительница Танита Янкова.

Как объяснили сами участницы группы, они решили записать песню и принять участие в „Евровидении“, когда узнали, что конкурс не состоится в Украине. Эта страна должна была принять конкурс после победы на нем в прошлом году украинской группы KALUSH, но не смогла сделать этого из-за вторжения России.



„Мы решили сделать художественный выбор, чтобы отдать должное нашей родной сестре — Украине. Поэтому припев песни поется на украинском языке. Поскольку Украина сейчас переживает очень непростое время, мы хотели выразить нашу откровенную поддержку Украине“, — говорят участницы группы.

Песня, с которой группа едет на конкурс, начинается со слов о том, что когда-то „в славянском королевстве царили любовь и братство“, но впоследствии „настала тень и все было забыто“. После этого рассказывается история о сестрах-славянках, которым противостоит злая сила, изображенная в виде группы мужчин.

Олеся Очеповская давно живет в Чехии и поёт в группе, ранее она уже выступала в поддержку Украины.

Однако артистка на сцене всё же не появится. Она в Instagram сообщила, что ей не выдали визу, поэтому она не может выступить со своей группой: „Когда ты не получил визу, и вместо того, чтобы осматривать Лондон, учишь детей. Скучаю по вам, Vesna“.