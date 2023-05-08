Культура
08.05.2023, 16:26

Легенда рэпа 50 cent впервые даст концерт в странах Балтии

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Räppar 50 Cent.
Räppar 50 Cent.
ФОТО: Pressimaterjalid

Всемирной известный рэпер 50 Cent даст свой первый и единственный концерт в странах Балтии.

9 октября рэпер выступит на Arena Riga в Латвии. По словам организаторов, это самое масштабное хип-хоп мероприятие такого калибра в наших краях.

50 cent проводит мировой тур в честь 20-летия своего дебютного альбома „Get Rich Or Die Tryin'“. Специальный гость концерта - Busta Rhymes.

Билеты в продаже в Piletilevi с 12 мая.

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