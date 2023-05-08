08.05.2023, 16:26
Легенда рэпа 50 cent впервые даст концерт в странах Балтии(1)
ФОТО:
Всемирной известный рэпер 50 Cent даст свой первый и единственный концерт в странах Балтии.
9 октября рэпер выступит на Arena Riga в Латвии. По словам организаторов, это самое масштабное хип-хоп мероприятие такого калибра в наших краях.
50 cent проводит мировой тур в честь 20-летия своего дебютного альбома „Get Rich Or Die Tryin'“. Специальный гость концерта - Busta Rhymes.
Билеты в продаже в Piletilevi с 12 мая.