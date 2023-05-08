ВИДЕО | На заметку будущим участникам! Алику Милову крайне удивил один аспект „Евровидения“
Можно подумать, что у артистов в преддверии „Евровидения“ нет ни одной свободной минуты, но представляющая на конкурсе Эстонию Алика Милова призналась Kroonika, что предпочитает проводить время в Ливерпуле более расслабленно
По ее словам, в свободное время она чаще всего отдыхает у себя в отеле и расслабляется за просмотров старых серий культового сериала „Друзья“.
Так как для нее участие в „Евровидении“ в новинку, то она рассказала о том, что ее крайне удивило. Оказывается, на конкурсе она не чувствует такого напряжения, как ожидала. Изначально Алика считала, что каждый момент будет напряженным, а оказывается, что есть моменты и для отдыха, и чтобы просто побыть наедине с собой.
Алика выйдет на сцену 11 мая во втором полуфинале „Евровидения“ с песней „Bridges“. Первый полуфинал пройдет 9 мая, а финал состоится 13 мая.