Прямо как Эльза из „Холодного сердца“! Эксперты оценили выступление Алики, но шансы Эстонии на „Евровидении“ ухудшаются

Эксперты „Евровидения“ Синан, Уильям и Оливер в первую очередь похвалили мощные вокальные данные Алики. Они считают, что ее песня „Bridges“ - отличная баллада.

Конечно же, эксперты заметили и наряд, в котором певица выступала на сцене. По словам Синана, ее платье напоминает ему принцессу Эльзу из „Холодного сердца“.

„Первое, о чем я подумал, увидев графику и платье Алики: неужели Эльза выступает на „Евровидении“ в этом году?“ - сказал он и добавил, что у всего ее выступления был вайб этого диснеевского мультфильма.

Выступление Алики также сравнили с выступлением Леди Гаги и Брэдли Купера на „Оскаре“.

Перед тем, как отправиться в Ливерпуль, Алика Милова рассказала, что во время выступления на ней будет созданный дизайнером Силле Рандвийр костюм. Она добавила, что вообще везет с собой на „Евровидение“ одежду лишь от эстонских дизайнеров.

Тем временем Эстония, к сожалению, опускается все ниже в таблицах рейтингов участников. Если раньше Алике пророчили 22 место из 37 стран, то теперь уже пророчат лишь 25 место. Месяц назад Алика в полуфинале была шестой позиции, а теперь опустилась на седьмую.

Алика Милова с песней „Bridges“ выступит во втором полуфинале уже 11 мая. Финал „Евровидения“ пройдет 13 мая.