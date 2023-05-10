Прямо как Эльза из „Холодного сердца“! Эксперты оценили выступление Алики, но шансы Эстонии на „Евровидении“ ухудшаются
Представляющая Эстонию на „Евровидении“ в Ливерпуле Алика Милова уже закончила репетиции перед вторым полуфиналом, и на Youtube можно увидеть короткие видео с репетиций. Конечно же, сразу после этого появились реакции экспертов „Евровидения“ на ее выступление. Что же они думают о нашей Алике?
Эксперты „Евровидения“ Синан, Уильям и Оливер в первую очередь похвалили мощные вокальные данные Алики. Они считают, что ее песня „Bridges“ - отличная баллада.
Конечно же, эксперты заметили и наряд, в котором певица выступала на сцене. По словам Синана, ее платье напоминает ему принцессу Эльзу из „Холодного сердца“.
„Первое, о чем я подумал, увидев графику и платье Алики: неужели Эльза выступает на „Евровидении“ в этом году?“ - сказал он и добавил, что у всего ее выступления был вайб этого диснеевского мультфильма.
Выступление Алики также сравнили с выступлением Леди Гаги и Брэдли Купера на „Оскаре“.
Перед тем, как отправиться в Ливерпуль, Алика Милова рассказала, что во время выступления на ней будет созданный дизайнером Силле Рандвийр костюм. Она добавила, что вообще везет с собой на „Евровидение“ одежду лишь от эстонских дизайнеров.
Тем временем Эстония, к сожалению, опускается все ниже в таблицах рейтингов участников. Если раньше Алике пророчили 22 место из 37 стран, то теперь уже пророчат лишь 25 место. Месяц назад Алика в полуфинале была шестой позиции, а теперь опустилась на седьмую.
Алика Милова с песней „Bridges“ выступит во втором полуфинале уже 11 мая. Финал „Евровидения“ пройдет 13 мая.