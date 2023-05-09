Что говорят об Алике Миловой иностранной прессе в Ливерпуле? Некоторые факты о ней не знают даже ее земляки

Точно посредине книжечки есть страница, посвященная представляющей Эстонию Алике Миловой. Огорчает выбор фотографии Алики - на черно-белом фото в полный рост плохо видно ее лицо, поэтому и запомнить, как она выглядит, не так легко. Надеюсь, что иностранные журналисты все же ознакомились с внешностью представительницы Эстонии заранее на Youtube.

Одна новинка в книге - после имени каждого участника указаны местоимения, которые нужно использовать в их отношении. В случае с Аликой это она/ее.

Дальше написано немного фактов об Алике: мол он выиграла в конкурсе „Эстония ищет суперзвезду“, да и вообще ей нравится участвовать в музыкальных конкурсах и демонстрировать свой вокальный талант. „Но самое главное - она покорила эстонский отборочный тур Eesti Laul, где ее сопровождал заколдованный рояль (или по крайней мере такой, который играет самостоятельно). Это гарантировало ей место на Евровидении“, - гласит описание.

Также написано, что песню „Bridges“, с которой она выступает, Алика написала вместе с Уолтером Харди, автором песни „Arcade“, с которой Дункан Лоуренс выиграл „Евровидение“ в 2019 году.

Дальше становится интереснее: перечислены малоизвестные хобби девушки из Эстонии. Даже ее земляки, скорее всего, и не подозревают, что певица занимается такими вещами! Оказывается, Алика также талантливый танцор брэйка, рэпер и боксер. Однако автор текста шутит, что выступающая с балладой Алика вряд ли сможет продемонстрировать эти свои таланты на сцене „Евровидения“.

Первый полуфинал „Евровидения“ состоится 9 мая, второй, на котором выступит Алика Милова с песней „Bridges“ - 11 мая. Финал пройдет 13 мая.