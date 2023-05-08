08.05.2023, 20:32
13 мая в Fort Bar группа Meteora отметит свою первую годовщину праздничным концертом!(1)
ФОТО: pressifoto
Поющий маклер год назад вернулась в творчество и собрала рок-группу, которая сочетает в себе несколько стилей от поп-рока до фолк-метала. Приходите на праздничный концерт группы Meteora в Fort Bar на Pikk 43!
Прямо на сцене под свои авторские песни музыканты зажгут свечи на праздничном торте.
А ещё придёт таинственный гость - Марк Логан со своей акустической программой.
Ссылка на мероприятие:
Билеты можно приобрести на месте и онлайн: https://fienta.com/et/meteora