Культура
08.05.2023, 20:32

13 мая в Fort Bar группа Meteora отметит свою первую годовщину праздничным концертом!

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pressifoto
pressifoto
ФОТО: pressifoto

Поющий маклер год назад вернулась в творчество и собрала рок-группу, которая сочетает в себе несколько стилей от поп-рока до фолк-метала. Приходите на праздничный концерт группы Meteora в Fort Bar на Pikk 43!

Прямо на сцене под свои авторские песни музыканты зажгут свечи на праздничном торте.

А ещё придёт таинственный гость - Марк Логан со своей акустической программой.

Ссылка на мероприятие:

https://facebook.com/events/s/meteoras-birthday-concert-13-m/783956573457655/

Билеты можно приобрести на месте и онлайн: https://fienta.com/et/meteora

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