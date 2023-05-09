Вера Полозкова и Александр Маноцков представят в Таллинне программу „Ручная кладь. Стихи и песни“

„Ручная кладь“ - это диалог двух авторов, композитора и поэта, и это будто личный архив сюжетов и историй, которым они были очевидцами. Раньше они звучали как попытка итога, подробный отчет о том, с чем прощается и что обретает человек, вступая в зрелость. Теперь это исповедь о жизни до войны. О том, что мы на самом деле взяли с собой, когда уехали.