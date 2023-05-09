Культура
09.05.2023, 09:29

Вера Полозкова и Александр Маноцков представят в Таллинне программу „Ручная кладь. Стихи и песни“

 
pressifoto
pressifoto
ФОТО: Kate Kondratieva | pressifoto

„Ручная кладь“ - это диалог двух авторов, композитора и поэта, и это будто личный архив сюжетов и историй, которым они были очевидцами. Раньше они звучали как попытка итога, подробный отчет о том, с чем прощается и что обретает человек, вступая в зрелость. Теперь это исповедь о жизни до войны. О том, что мы на самом деле взяли с собой, когда уехали.

Вера Полозкова: „Мы поем и читаем о том, что ощущает человек, когда мир трескается прямо у него под ногами. О войне, об утрате, о благодарности, о надежде, об отчаянии. О памяти. О том, что остается твоим, когда теряешь всё. О том, чего не отнять у тебя, покуда ты жив.“

17 мая, 19:00
Центр русской культуры

Билеты: https://www.tickettailor.com/events/part/886511

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии