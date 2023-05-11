27 мая на сцене ночного клуба Cathouse с большим концертом выступит украинская рок-группа The Hardkiss

Авторство всех песен группы принадлежит её участникам — Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером. На счету „The Hardkiss“ пять студийных альбомов, которые завоевывали высокие места на международных стриминговых площадках.

Группа создана в 2011 году в Украине. За время своего творчества команда стала главным лауреатом национальной музыкальной премии „YUNA“: 34 номинаций и 16 статуэток за 13 лет существования коллектива.

В музыке „The Hardkiss“ гармонично смешиваются рок, поп и электронная музыка. Музыканты успели снять более 60 клипов, которые суммарно превышают 70 миллионов просмотров на YouTube.

В 2022 году „The Hardkiss“ были выбраны для разогрева группы „Metallica“ в Праге. На выступлении в Таллине музыканты исполнят новые песни, а также сыграют свои популярные работы. Концерт пройдет в рамках тура по странам Европы. Билеты на мероприятие доступны на сайте Мticket.eu