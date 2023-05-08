Умер актер Сергей Дрейден: он снимался в фильмах „Папа“ и „Окно в Париж“(2)
Актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, где Дрейден был приглашенным актером. О причинах смерти не сообщается.
Сергей Дрейден родился в сентябре 1941 года в Новосибирске. В 1962 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Актёр работал как в театре, так и в кино. Его фильмография насчитывает около 60 работ. Наиболее Дрейден был известен ролями в фильмах „Окно в Париж“ Юрия Мамина и „Русский ковчег“ Александра Сокурова.
В последние годы своей жизни артист продолжал играть в театре. Сергей Дрейден должен был появиться на сцене БДТ 31 мая.
Пользователи социальных сетей высказались о том, что уход из жизни актера Дрейдена стал большой потерей, и не только для театра, но и для всей культурной жизни Петербурга.