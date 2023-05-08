Умер актер Сергей Дрейден: он снимался в фильмах „Папа“ и „Окно в Париж“

Сергей Дрейден родился в сентябре 1941 года в Новосибирске. В 1962 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Актёр работал как в театре, так и в кино. Его фильмография насчитывает около 60 работ. Наиболее Дрейден был известен ролями в фильмах „Окно в Париж“ Юрия Мамина и „Русский ковчег“ Александра Сокурова.