ФОТО | Поздно вечером в Эстонию прибыл победитель „Евровидения 2022“ - группа Kalush Orchestra из Украины

Группа прилетела в Таллинн в ночь на вторник и была в отличном настроении, с радостью позируя для фотографов.

В рамках концерта, посвященного Дню Европы, министерство иностранных дел предоставит двум зрителям концерта возможность встретиться с участниками Kalush Orchestra.

Мероприятие на площади Вабадузе начинается 9 мая в 15 часов, во время зеленого фестиваля и в это же время всех желающих приглашают ознакомиться с посольствами и учреждениями ЕС. Концерт начинается в 18 часов и является бесплатным для всех.

Рэп-группа Kalush Orchestra была основана в 2019 году и в 2022 году выиграла „Евровидение“ в Италии со своей песней „Stefania“.