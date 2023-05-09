Шоубиз
09.05.2023, 14:33

Награда может уйти... в Саку? В этом году Алика Милова - не единственная уроженка Эстонии, выступающая на сцене „Евровидения“

 
Käärija tantsija Katri Mäkinen
Käärija tantsija Katri Mäkinen
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Хотя представляющая Эстонию Алика Милова выйдет на сцену „Евровидения“ только во втором полуфинале, но у эстонских зрителей есть причина собраться у экранов телевидения уже сегодня - в первом полуфинале выступает фаворит конкурса Финляндия, а вместе с представляющим наших северных соседей музыкантом Käärijä на сцену выйдет эстонка. В энергичном выступлении ей отведена важная роль!

Заводная песня Käärijä „Cha Cha Cha“ и так надолго застревает в голове, но вместе с визуальной частью становится еще лучше, что делает Финляндию одним из главных фаворитов „Евровидения“ в этом году. Тут немаловажную роль играют танцоры, одна из которых - уроженка Эстонии.

Катри Мякинен родом из Саку, и хотя на родине ее мало кто знает, но в Финляндии она звезда мира танцев. В Финляндию она переехала в возрасте 12 лет, но в Саку до сих пор остался дом. Девушка часто ездит в Эстонию, чтобы повидаться с любимым дедушкой и другими родственниками.

Катри уже успела встретиться с Аликой и рассказалть ей, что она тоже из Эстонии. „Она очень хорошо поет“, - считает девушка.

Soome taustatantsijad esmaspäevases proovis. Katri on paremalt teine.
Soomlased tõid Liverpooli kohale ka saunarekka, mille ees saab igaüks end Käärijä liikmeks kehastada. Katri proovis loomulikult, mis tunne on iseenda kehas olla.

Käärija tantsija Katri Mäkinen

Soome delegatsioon tõi Liverpooli kohale rekka, milles asub saun. Esmaspäeval Liverpooli kesklinna saabunud saun oli üllatus ka Soome enda ajakirjanike jaoks.

Первый полуфинал „Евровидения“ состоится 9 мая, второй, на котором выступит Алика Милова с песней „Bridges“ - 11 мая. Финал пройдет 13 мая.

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