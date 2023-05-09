Награда может уйти... в Саку? В этом году Алика Милова - не единственная уроженка Эстонии, выступающая на сцене „Евровидения“
Хотя представляющая Эстонию Алика Милова выйдет на сцену „Евровидения“ только во втором полуфинале, но у эстонских зрителей есть причина собраться у экранов телевидения уже сегодня - в первом полуфинале выступает фаворит конкурса Финляндия, а вместе с представляющим наших северных соседей музыкантом Käärijä на сцену выйдет эстонка. В энергичном выступлении ей отведена важная роль!
Заводная песня Käärijä „Cha Cha Cha“ и так надолго застревает в голове, но вместе с визуальной частью становится еще лучше, что делает Финляндию одним из главных фаворитов „Евровидения“ в этом году. Тут немаловажную роль играют танцоры, одна из которых - уроженка Эстонии.
Катри Мякинен родом из Саку, и хотя на родине ее мало кто знает, но в Финляндии она звезда мира танцев. В Финляндию она переехала в возрасте 12 лет, но в Саку до сих пор остался дом. Девушка часто ездит в Эстонию, чтобы повидаться с любимым дедушкой и другими родственниками.
Катри уже успела встретиться с Аликой и рассказалть ей, что она тоже из Эстонии. „Она очень хорошо поет“, - считает девушка.