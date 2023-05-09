09.05.2023, 10:18
ФОТО | Посол Эстонии устроил праздничный прием в честь эстонской делегации „Евровидения“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в Ливерпуле прошел традиционный прием посольства Эстонии для эстонской делегации „Евровидения“ и журналистов.
Посол Эстонии Вильяр Луби принял гостей вместе с главой музыкальной школы Ливерпульского института исполнительских искусств Мартином Ишервудом.
Хотя обычно участники „Евровидения“ не выступают на таком приеме, но в этот раз Алика Милова исполнила для гостей свою песню „Bridges“. Также выступили студенты Ливерпульского института.