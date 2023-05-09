Шоубиз
09.05.2023, 10:18

ФОТО | Посол Эстонии устроил праздничный прием в честь эстонской делегации „Евровидения“

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Suursaatkonna vastuvõtt Eesti Eurovisioni delegatsioonile
Suursaatkonna vastuvõtt Eesti Eurovisioni delegatsioonile
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В понедельник в Ливерпуле прошел традиционный прием посольства Эстонии для эстонской делегации „Евровидения“ и журналистов.

Посол Эстонии Вильяр Луби принял гостей вместе с главой музыкальной школы Ливерпульского института исполнительских искусств Мартином Ишервудом.

Хотя обычно участники „Евровидения“ не выступают на таком приеме, но в этот раз Алика Милова исполнила для гостей свою песню „Bridges“. Также выступили студенты Ливерпульского института.

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