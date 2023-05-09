Шоубиз
09.05.2023, 21:45

ФОТО | Одним нашим соседям повезло, другим - нет. Все фавориты в финале! Как прошел первый полуфинал „Евровидения“

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В 22:00 стартует первый полуфинал международного песенного конкурса „Евровидение-2023“. На главной сцене Ливерпуля выступят представители 15 стран. Они будут бороться за право пройти в финал конкурса, где сразятся за победу.

Вот в каком порядке вышли на сцену артисты:

  1. Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

  2. Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)

  3. Сербия: Luke Black – „Само ми се спава“

  4. Латвия: Sudden Lights – Aijā

  5. Португалия: Mimicat – Ai coração

  6. Ирландия: Wild Youth – We Are One

  7. Хорватия: Let 3 – Mama šč!

  8. Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

  9. Израиль: Ноа Кирел – Unicorn

  10. Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

  11. Швеция: Лорин – Tattoo

  12. Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More

  13. Чехия: Vesna – My Sister's Crown

  14. Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight

  15. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Смотрите, кто вышел в финал в онлайн-блоге!

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