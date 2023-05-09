ФОТО | Одним нашим соседям повезло, другим - нет. Все фавориты в финале! Как прошел первый полуфинал „Евровидения“(2)
В 22:00 стартует первый полуфинал международного песенного конкурса „Евровидение-2023“. На главной сцене Ливерпуля выступят представители 15 стран. Они будут бороться за право пройти в финал конкурса, где сразятся за победу.
Вот в каком порядке вышли на сцену артисты:
Норвегия: Алессандра – Queen of Kings
Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
Сербия: Luke Black – „Само ми се спава“
Латвия: Sudden Lights – Aijā
Португалия: Mimicat – Ai coração
Ирландия: Wild Youth – We Are One
Хорватия: Let 3 – Mama šč!
Швейцария: Ремо Форрер – Watergun
Израиль: Ноа Кирел – Unicorn
Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna
Швеция: Лорин – Tattoo
Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
Чехия: Vesna – My Sister's Crown
Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight
Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
Смотрите, кто вышел в финал в онлайн-блоге!