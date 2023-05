Сегодня — первый полуфинал Евровидения с участием возможных победителей

Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)

Сербия: Luke Black – „Само ми се спава“

Латвия: Sudden Lights – Aijā

Португалия: Mimicat – Ai coração

Ирландия: Wild Youth – We Are One

Хорватия: Let 3 – Mama šč!

Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

Израиль: Ноа Кирел – Unicorn

Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

Швеция: Лорин – Tattoo

Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More

Чехия: Vesna – My Sister's Crown

Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight